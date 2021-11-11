Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı | 11 Kasım vaka sayıları

"AŞI TAKVİMİNE UYMALISINIZ"

11 Kasım Kovid-19 tablosunu duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden şu mesajı paylaştı:

Yaklaşık 8,6 Milyon kişi zamanı gelmiş olan 2. veya 3. doz aşısını yaptırmadı. Aşının tam olması, doz sayısına ve dozlar arasındaki sürenin uzamamasına bağlı. Bildirimlerimiz bu sürelere göre yapılıyor. Aşının gücünden daha çok yararlanabilmek için AŞI TAKVİMİNİZE UYMALISINIZ.