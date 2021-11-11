Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı | 11 Kasım vaka sayıları
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı günün vaka ve vefat sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 4 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 898 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi yaşamını yitirdi.
SON DAKİKA HABERİ: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 11 Kasım'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 24 bin 898 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 203'ten 197'ye düştü. İyileşen hasta sayısı 24 bin 360 olurken toplam 356 bin 4 PCR testi yapıldı.
GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU
"AŞI TAKVİMİNE UYMALISINIZ"
11 Kasım Kovid-19 tablosunu duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden şu mesajı paylaştı:
Yaklaşık 8,6 Milyon kişi zamanı gelmiş olan 2. veya 3. doz aşısını yaptırmadı. Aşının tam olması, doz sayısına ve dozlar arasındaki sürenin uzamamasına bağlı. Bildirimlerimiz bu sürelere göre yapılıyor. Aşının gücünden daha çok yararlanabilmek için AŞI TAKVİMİNİZE UYMALISINIZ.
10 KASIM KOVİD-19 TABLOSU
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