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Son dakika: Polis memuru Abdulkadir Güngör'ü şehit eden Devrim Erdem yakalandı

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Giriş Tarihi: 11.11.2021 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021
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Son dakika: Polis memuru Abdulkadir Güngör’ü şehit eden Devrim Erdem yakalandı

Son dakika haberleri... Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çıkan çatışmada polis memuru Abdulkadir Güngör şehit eden Devrim Erdem yakalandı.

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çıkan çatışmada polis memuru Abdulkadir Güngör şehit eden Devrim Erdem yakalandı.

ŞEHİT POLİSİN CENAZESİ ERZURUM'DA

Balıkesir'in Havran ilçesinde uyuşturucu operasyonu sırasında çıkan çatışmada şehit düşen polis memuru Abdulkadir Güngör'ün (30) cenazesi, askeri uçakla memleketi Erzurum'a getirildi. Şehidin cenazesi, askeri havalimanında Vali Okay Memiş, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Emniyet Müdürü Levent Tuncer, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, polis memurları ve Güngör ailesi tarafından karşılandı.

Güngör'ün cenazesi, askeri uçaktan alınıp, tören alanına getirildi ve öz geçmişi okundu. Erzurum'a kızı Almila (3) ile birlikte gelen, şehidin eşi Merve Güngör, tören boyunca ayakta güçlükle durabildi. İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın duasının ardından şehit polis Abdulkadir Güngör'ün cenazesi, Mareşal Çakmak Hastanesi morguna götürüldü.

NE OLMUŞTU?

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ihbarı üzerine içinde silahlı şüphelilerin bulunduğu 35 AAE 965 plakalı otomobili takibe aldı.

Havran'a kadar süren kovalamacada silahlı çatışma çıktı. Olayda polis memuru Abdulkadir Güngör (30) yaralandı. Ağır yaralanan polis memuru Edremit Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili olarak bir kişiyi gözaltına alan ekipler, aynı otomobille kaçan diğer şüphelileri de yakalamak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Olayla ilgili 2 kişi yakalanırken, kaçan Devrim E. İsimli şahsın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Edremit Narkotik Grup Amirliğine bağlı olarak Havran'da görev ifa eden ekiplerimiz ne yazık ki girdikleri çatışmada bir polis memurumuz şehit olmuştur.

Milletimizin başı sağ olsun. Faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda alacağız. 2 şahıs elde şu anda. İnşallah faili de almak üzereyiz. Polis memurumuz Erzurumlu" dedi.

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