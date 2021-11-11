Fransız medya kuruluşu Euronews'ten skandal tweet! "Hala acısını unutamamışlar"

Sanki otopsi yapmışlar da sirozun alkole bağlı olduğunu yazmışlar. Hayatında ağzına hiç alkol koymayıp sirozdan ölenler var! Sirozun ana nedeni karaciğer yetmezliği, kaynağı da büyük oranda hepatit! Hepatit 1900'lü yılların başında cepheden cepheye koşup, kötü şartlarda kötü beslenen askerlerde sıkça görülürdü.

Can Dündar, 'Mustafa' belgeselinde Atatürk'ün rakı içmesini o kadar abartılı anlattı ki, insanların kafasında "Atatürk bir avuç leblebiyle bir şişe rakı içerdi" sözü bilinçaltına yerleşti.