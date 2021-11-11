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Fransız medya kuruluşu Euronews'ten skandal tweet! "Hala acısını unutamamışlar"

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Giriş Tarihi: 11.11.2021 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021
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Fransız medya kuruluşu Euronews’ten skandal tweet! Hala acısını unutamamışlar

Fransız medya kuruluşu Euronews'in 10 Kasım'da yaptığı haber ve sosyal medya paylaşımı büyük tepki çekti. Sabah Gazetesi Yazarı Mevlüt Tezel, konuyla ilgili, "İşte fondaş medya: Hala acısını unutamamışlar" başlıklı yazısında "Euronews gibi yabancı kaynaklı bazı medya kuruluşlarının Türkiye'de algı operasyonları yaptıklarını yazınca bizi linç edenler "Onlar tarafsız medya, objektif habercilik yapıyor" diye savunmaya geçenler, şimdi Euronews'e ateş püskürüyor." açıklamasında bulundu.

İşte Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel'in "İşte fondaş medya: Hâlâ acısını unutamamışlar" başlıklı yazısının ilgili kısmı:

Fransız medya kuruluşu Euronews, 10 Kasım'a özel "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tam 82 yıl önce 10 Kasım 1938'de alkole bağlı sirozdan dolayı hayata veda etti" diye bir tweet paylaştı.

Sanki otopsi yapmışlar da sirozun alkole bağlı olduğunu yazmışlar. Hayatında ağzına hiç alkol koymayıp sirozdan ölenler var! Sirozun ana nedeni karaciğer yetmezliği, kaynağı da büyük oranda hepatit! Hepatit 1900'lü yılların başında cepheden cepheye koşup, kötü şartlarda kötü beslenen askerlerde sıkça görülürdü.

Can Dündar, 'Mustafa' belgeselinde Atatürk'ün rakı içmesini o kadar abartılı anlattı ki, insanların kafasında "Atatürk bir avuç leblebiyle bir şişe rakı içerdi" sözü bilinçaltına yerleşti.

Evet, Atatürk'ün sofrası meşhurdur ama alkolden öldü diye bir doktor raporu yoktur!

Euronews'ün "Atatürk çok içerdi, sirozdan öldü" haberi yapması gerekir miydi? Hem de 10 Kasım'da!

Bu skandal paylaşımdan sonra gelen tepkiler üzerine söz konusu tweet'i sildiler, özür dilediler.

Euronews gibi yabancı kaynaklı bazı medya kuruluşlarının Türkiye'de algı operasyonları yaptıklarını yazınca bizi linç edenler "Onlar tarafsız medya, objektif habercilik yapıyor" diye savunmaya geçenler, şimdi Euronews'e ateş püskürüyor.

Foncu gazeteciler, sosyal medya fenomenleri hadi bu skandal tweet'i de beğensenize, RT yapsanıza?
Elbette bu özrü kabul edilmeyecek derecede büyük bir skandal. Çünkü bu buram buram art niyet kokan bir tweet bu. Bu tweet'i yazan niye yazdığını gayet iyi biliyor!

Bu skandal tweet, Atatürk düşmanlığıyla eğitilmiş bir editörün bilinçaltından gelen bir dile ve bakış açısına sahip!

FETÖ'cülerin oyunlarına benzer bir oyun bu! Piyasadaki birçok foncu gazeteci ve sosyal medya fenomeninin geçmişini biraz araştırsanız bir zamanlar FETÖ'cüleri ne çok sevdiklerini görürsünüz!

Atatürk zamanında işgalcileri ve işbirlikçilerini öyle bir yendi ki, yüzyıl öncesinin acısı hâlâ geçmemiş!

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