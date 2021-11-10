10 Kasım 2021, Çarşamba
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı | 10 Kasım vaka sayıları

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Giriş Tarihi: 10.11.2021 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı | 10 Kasım vaka sayıları

Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığı 10 Kasım 2021'e ait koronavirüs (KOVİD-19) vaka ve vefat tablosunu açıkladı. Türkiye’nin Kovid-19 ile mücadelesinde son durum ne? Bugün Türkiye’de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi vefat etti? İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu…

SON DAKİKA HABERLERİ | Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye'nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 251 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 259 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 358 bin 251 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 259 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 27 bin 513 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79,60, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,78 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 117 milyon 866 bin 846 doza yükseldi. 18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

9 KASIM

8 KASIM

7 KASIM

6 KASIM

5 KASIM

4 KASIM

3 KASIM

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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