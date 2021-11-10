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Kar yağacak mı? sorusu cevap buldu! Meteoroloji'den uyarı! Hangi illere kar yağacak?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.11.2021
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Kar yağacak mı? sorusu cevap buldu! Meteoroloji’den uyarı! Hangi illere kar yağacak?

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının azalacak olması peşinde kar yağışlarını da getiriyor. Niğde ve Bolu'da gün içinde başlayan kar yağışı kentleri beyaza bürüdü. Milyonlarca vatandaş Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamalarını takibe aldı. Kar yağışlarının artacağını açıklayan Meteoroloji tarih de verdi. Peki hangi illere kar yağacak?

Meteoroloji'nin hava sıcaklığının düşeceği yönündeki açıklamalarının ardından birçok ilde kuvvetli fırtınalar görüldü. Bazı illerde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Niğer ve Bolu gün içinde başlayan kar yağışı ile beyaza büründü.

HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları 6-10 derece arasında düşecek. Meteoroloji, yurdun bazı bölgelerinde kar ve karla karışık yağmurların etkili olacağını bildirdi. Son dakika uyarılarına göre; vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kahramanmaraş, Malatya ve Van çevreleri ile Adana ve Mersin'in kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

NİĞDE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Niğde'nin bazı bölgelerinde yağan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı bölgelerde 10 santimetreye yaklaşan kar kalınlığı nedeniyle araçlar yolda kaldı.

Niğde'nin bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Niğde -Çiftlik yolu Ketençimen mevki'inde kara hazırlıksız yakalanan araçlar kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Çiftlik ve Çamardı ilçelerinin yüksek yerleşim yerlerine sabah saatlerinde başlayan kar etkili oldu.

BOLU KAR ALTINDA KALDI

Ankara ve İstanbul arasında yer alan, Bolu kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan doğal güzellikleriyle ünlü tabiat parkında hazan mevsiminin son günleri yaşanıyor. Tabiat parkında dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, gece yerini kar yağışına bıraktı. Kar ile beyaza bürünen tabiat parkı, güzel görüntü oluşturdu.

Kar yağışının etkili olduğu Sarıalan, Aladağ ve Kartalkaya Kayak Merkezi mevkiilerinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Yılın ilk etkili kar yağışının yaşandığı yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların ulaşımlarını sorunsuz geçirmeleri için İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler güzergahta kar küreme çalışması başlattı.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU: HANGİ İLLERE KAR YAĞACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (30-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EGE
Az bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 19°C
Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 17°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kahramanmaraş çevreleri ile Adana ve Mersin'in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç ve yüksek kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (70-90 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yer yer yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yer yer yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yağmur ve yer yer sağanak yağışlı, sabah saatlerinde kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde kuvvetli (30-50 km/sa) yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, sabah ilk saatlerde bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa), yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah ilk saatlerde yüksekleri karla karışık yağmurlu

DÜZCE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah ilk saatlerde yüksekleri karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, kuzeyi ile Malatya ve Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, bölgenin kuzeyinin yüksekleri ile Van'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

VAN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT °C, 19°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 21°C
Parçalı bulutlu

PERŞEMBE

CUMA

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