Kar yağacak mı? sorusu cevap buldu! Meteoroloji'den uyarı! Hangi illere kar yağacak?
Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının azalacak olması peşinde kar yağışlarını da getiriyor. Niğde ve Bolu'da gün içinde başlayan kar yağışı kentleri beyaza bürüdü. Milyonlarca vatandaş Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamalarını takibe aldı. Kar yağışlarının artacağını açıklayan Meteoroloji tarih de verdi. Peki hangi illere kar yağacak?
Meteoroloji'nin hava sıcaklığının düşeceği yönündeki açıklamalarının ardından birçok ilde kuvvetli fırtınalar görüldü. Bazı illerde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Niğer ve Bolu gün içinde başlayan kar yağışı ile beyaza büründü.
HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları 6-10 derece arasında düşecek. Meteoroloji, yurdun bazı bölgelerinde kar ve karla karışık yağmurların etkili olacağını bildirdi. Son dakika uyarılarına göre; vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kahramanmaraş, Malatya ve Van çevreleri ile Adana ve Mersin'in kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
NİĞDE BEYAZA BÜRÜNDÜ
Niğde'nin bazı bölgelerinde yağan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı bölgelerde 10 santimetreye yaklaşan kar kalınlığı nedeniyle araçlar yolda kaldı.
Niğde'nin bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Niğde -Çiftlik yolu Ketençimen mevki'inde kara hazırlıksız yakalanan araçlar kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Çiftlik ve Çamardı ilçelerinin yüksek yerleşim yerlerine sabah saatlerinde başlayan kar etkili oldu.
BOLU KAR ALTINDA KALDI
Ankara ve İstanbul arasında yer alan, Bolu kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan doğal güzellikleriyle ünlü tabiat parkında hazan mevsiminin son günleri yaşanıyor. Tabiat parkında dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, gece yerini kar yağışına bıraktı. Kar ile beyaza bürünen tabiat parkı, güzel görüntü oluşturdu.
Kar yağışının etkili olduğu Sarıalan, Aladağ ve Kartalkaya Kayak Merkezi mevkiilerinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Yılın ilk etkili kar yağışının yaşandığı yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların ulaşımlarını sorunsuz geçirmeleri için İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler güzergahta kar küreme çalışması başlattı.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU: HANGİ İLLERE KAR YAĞACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (30-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 19°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kahramanmaraş çevreleri ile Adana ve Mersin'in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç ve yüksek kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (70-90 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yer yer yağmur ve sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yer yer yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yağmur ve yer yer sağanak yağışlı, sabah saatlerinde kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde kuvvetli (30-50 km/sa) yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, sabah ilk saatlerde bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa), yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah ilk saatlerde yüksekleri karla karışık yağmurlu
DÜZCE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah ilk saatlerde yüksekleri karla karışık yağmurlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, kuzeyi ile Malatya ve Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, bölgenin kuzeyinin yüksekleri ile Van'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
VAN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİİRT °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
PERŞEMBE
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