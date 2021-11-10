Kar yağacak mı? sorusu cevap buldu! Meteoroloji’den uyarı! Hangi illere kar yağacak?

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU: HANGİ İLLERE KAR YAĞACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (30-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı