Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan İlham Aliyev’e tebrik mesajı: Desteğimiz kesintisiz olarak devam edecek

İŞGAL İZLERİ SİLİNİYOR

Erdoğan mesajında, "Sayın Cumhurbaşkanı, sevgili kardeşim. Can Azerbaycan'ın Zafer Bayramı vesilesiyle Türk milleti ve kendi adıma şahsınızı ve tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi yürekten kutluyorum. Karabağ ve Doğu Zengazur'un hızla gelişmesi, işgal izlerinin kısa sürede silinmesi beni memnun ediyor. İşgalden kurtarılan toprakların yeniden inşası ve restorasyonu sürecindeki desteğimiz kesintisiz olarak devam edecektir" dedi.

BİR MİLLET İKİ DEVLET

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında ayrıca, "Geçen yıl 8 Kasım'da işgalden kurtarılan Azerbaycan'ın Kültür Başkenti Şuşa'da imzaladığımız bildirge ile ilişkilerimizi ittifak düzeyine getirmesi ülkelerimiz için tarihi bir adımdır. 'Bir millet, iki devlet' sloganıyla dayanışmamızın her alanda gelişerek devam edeceğine şüphe yoktur. Bağımsızlık için can veren kardeşlerimizi minnet ve saygıyla anıyor, zaferin yolunu açan gazilerimize teşekkür ediyorum. Sevgili kardeşim, bu vesileyle sizlere sağlık ve mutluluklar diliyorum, dost ve kardeş Azerbaycan halkının esenliği ve kalıcı refahı için en iyi dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.