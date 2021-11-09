Son dakika: MSB: Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 şüpheli yakalandı

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor.



Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.



Yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/zzIxxKivgz — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 9, 2021