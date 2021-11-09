10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım’da okullar, işyerleri kapalı mı? 10 Kasım tatil mi?

10 KASIM ANLAM VE ÖNEMİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Ulu Önder Atatürk'ün çok sevdiği ülkesine ve hayata veda ettiği gündür 10 Kasım. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılır. 10-16 Kasım haftası; onun yurtseverliği, inkılap ve ilkelerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda Atatürk'ün konuşmalarının kendi sesinden dinletildiği, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği Atatürk'ün anıldığı hafta olarak Türk halkı tarafından kutlanır. Atatürk'ün aramızdan ayrılığı gün, Anıtkabir ziyaret edilir, Ankara'da resmi tören yapılır. Her 10 Kasım'da Türkiye'de yaşam durur ve bayraklar yarıya indirilir.

Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin ardından Türk ulusunun yanı sıra tüm dünya ve dünya liderleri Atatürk'ü, yaşamın en nadir dahi olduğunu, devlet adamlığı ve dünya milletlerine örnek olabilecek çalışmalarıyla onu yaşatmıştır. Yenilikçi, ileri görüşlü olduğu gibi büyük bir komutan olan Atatürk, milleti ile birlikte "ya istiklal ya ölüm" parolası ile Türk halkının zafer kazanmasında önemli rol oynamıştır. Sadece savaşlarla yetinilmeyeceğini kanıtlayarak yeni Türkiye için birçok devrim yaparak Türk milletini çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmayı amaçladı. Son nefesine kadar çok sevdiği ülkesi için çalışan Ulu Önder; "Benden sonra beni benimsemek isteyenler bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar" sözüyle Cumhuriyeti Türk milletine emanet etmişti.