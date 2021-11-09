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10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım’da okullar, işyerleri kapalı mı? 10 Kasım tatil mi?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.11.2021
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10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım’da okullar, işyerleri kapalı mı? 10 Kasım tatil mi?

10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım tatil mi? 10 Kasım’da okullar işyerleri kapalı mı açık mı? 10 Kasım’da yurt genelinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk rahmetle ve sevgiyle anılacak. Ülkemizin ve Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün anıldığı bu anlamlı günün resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki; 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım tatil mi? 10 Kasım’da okullar, iş yerleri kapalı mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı!

10 Kasım tatil mi? 10 Kasım resmi tatil mi? Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını kaybettiği 10 Kasım'da resmi tatil olup olmadığı sorgulanıyor. Atatürk'ün hayatını kaybettiği bu anlamlı günde, Ulu Önder rahmetle ve sevgiyle yurt genelinde anılacak. 10 Kasım tarihinin resmi tatil olup olmadığı ise merak edilen konulardan birisi oluyor. İşte, merak edilen sorunun yanıtı!

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andığımız 10 Kasım, resmi tatil değildir. Dolayısıyla 10 Kasım'da okullar da tatil değil açıktır. Atatürk'ü Anma Günü'nde özellikle Ankara Anıtkabir ve İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda törenler düzenlenecek.

10 KASIM'DA ANITKABİR AÇIK MI?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü olarak bilinir ve Atatürk'ün ölüm yıl döneminde, Ankara'da bulunan Anıtkabir her yıl ziyaretçi akınına uğrar. Bu yıl da, Anıtkabir'i ziyaret etmek isteyenler için, ziyarete açılış ve kapanış saatleri:

01 Şubat - 14 Mayıs
09:00 - 16:30

15 Mayıs - 31 Ekim
09:00 - 17:00

01 Kasım - 31 Ocak
09:00 - 16:00

10 Kasım'da Anıtkabir sabah saat 09.00'da açılacak ve akşam da saat 22.00'a kadar açık durumda bulunacaktır.

Anıtkabir ziyaret saatleri yılın 360 günü aynı değildir. Bazı özel günlerde ve tarihlerde ziyaret saatleri ile çalışma saatleri farklılık göstermektedir. Ancak genel olarak Anıtkabir sabah saat 09:00'da ziyaretlere açılır ve akşamları da saat 16.00 ile 17.00 saatleri arasında ziyaretlere kapanır.

10 KASIM ANLAM VE ÖNEMİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Ulu Önder Atatürk'ün çok sevdiği ülkesine ve hayata veda ettiği gündür 10 Kasım. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılır. 10-16 Kasım haftası; onun yurtseverliği, inkılap ve ilkelerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda Atatürk'ün konuşmalarının kendi sesinden dinletildiği, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği Atatürk'ün anıldığı hafta olarak Türk halkı tarafından kutlanır. Atatürk'ün aramızdan ayrılığı gün, Anıtkabir ziyaret edilir, Ankara'da resmi tören yapılır. Her 10 Kasım'da Türkiye'de yaşam durur ve bayraklar yarıya indirilir.

Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin ardından Türk ulusunun yanı sıra tüm dünya ve dünya liderleri Atatürk'ü, yaşamın en nadir dahi olduğunu, devlet adamlığı ve dünya milletlerine örnek olabilecek çalışmalarıyla onu yaşatmıştır. Yenilikçi, ileri görüşlü olduğu gibi büyük bir komutan olan Atatürk, milleti ile birlikte "ya istiklal ya ölüm" parolası ile Türk halkının zafer kazanmasında önemli rol oynamıştır. Sadece savaşlarla yetinilmeyeceğini kanıtlayarak yeni Türkiye için birçok devrim yaparak Türk milletini çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmayı amaçladı. Son nefesine kadar çok sevdiği ülkesi için çalışan Ulu Önder; "Benden sonra beni benimsemek isteyenler bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar" sözüyle Cumhuriyeti Türk milletine emanet etmişti.

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