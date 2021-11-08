Uludağ’dan üzen tablo! 35 yılda ciddi tahribata uğradı

"Özellikle Milli park girişinden kayak merkezine ulaşımı gerçekleştiren karayolu zaman içinde büyük ihtimalle yol genişletme ve yoğun kullanım ile daha belirgin hale geldiği görülmektedir. Yolun her iki yanında 1985 yılında orman olarak sınıflandırılmış olan yola komşu arazilerin büyük çoğunluğunun çalı-fundalık sınıfına dönüşmüş olduğu kolaylıkla izlenebilmektedir. Bu yol ile özellikle piknik ve kamp aktiviteleri için insanların yoğun olarak ziyaret ettiği Kirazlıyayla, Sarıalan ve Bakacak mevkiinde çıplak kaya-yerleşim sınıfının zaman içinde arttığı açıkça görülebilmektedir. Son yıllarda yoğun insan aktivitelerinin görüldüğü kayak merkezi doğusu ve güney yamaçları ile göller bölgesi zirveye giden yollar daha da belirgin hale gelmiştir.