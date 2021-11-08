İstanbul’da trafik kilitlendi! Toplu taşıma yine yolda bıraktı

TEM'de Ankara istikametinde Bahçeşehir-Altınşehir arasında trafikte yoğunluk yaşanırken, trafiğin yavaş seyrettiği görüldü.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde Sancaktepe ve Sultanbeyli bölgelerinde trafik yoğunluğu oluştu. D-100 karayolunda ise Maltepe-Tuzla arasında bazı mevkilerde trafik yoğunluğu gözlendi. Öte yandan bazı ana arterlerde sisin de etkisiyle görüş mesafesi azalıyor.

D-100 kara yolu ve TEM otoyolu ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerinde yoğunluk oluştu.

Sabah trafiğinde özellikle D-100 kara yolu Kartal-Maltepe ile Bostancı-Göztepe kavşakları arasında, TEM otoyolu Samandıra kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında da trafiğin adım adım ilerlediği görüldü.