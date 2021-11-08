Sağlık Bakanlığı 40 bin yeni atama ne zaman yapılacak? 2021 Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika hangi tarihte? Kadro dağılımı

Bakan Koca ise son Bilim Kurulu toplantısı sonrasında, '' Sağlık çalışanlarından oluşan bu büyük aileye yeni üyelerin katılacağı müjdesini daha önce vermiştik. Bu konuda da çok yakında güzel haberleri öğrenmiş olacaksınız. Heyecanla aramıza katılmayı bekleyen genç kardeşlerim, beklediğiniz günün yaklaştığını ifade etmek isterim. Mülakat yapmadan sadece KPSS sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapacağınız.'' şeklinde yazılı açıklamada bulunmuştu.