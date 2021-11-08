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Sağlık Bakanlığı 40 bin yeni atama ne zaman yapılacak? 2021 Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika hangi tarihte? Kadro dağılımı

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Giriş Tarihi: 08.11.2021 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021
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Sağlık Bakanlığı 40 bin yeni atama ne zaman yapılacak? 2021 Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika hangi tarihte? Kadro dağılımı

Sağlık Bakanlığı 40 bin yeni atama ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 8 Kasım Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Sağlık Bakanlığı bünyesinde personel alımı yapılacağını duyurdu. Açıklamanın ardından konu hakkında detaylar yakından takip ediliyor. İşte, Sağlık Bakanlığı 40 bin yeni atama ne zaman yapılacak? 2021 Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika hangi tarihte? Kadro dağılımı

Sağlık Bakanlığı 40 bin yeni atama ne zaman yapılacak? 2021 Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika hangi tarihte? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde personel alımı yapılacağını duyurdu. Açıklamanın ardından konu hakkında detaylar yakından takip ediliyor. İşte, Sağlık Bakanlığı 40 bin yeni atama ne zaman yapılacak? 2021 Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika hangi tarihte?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım'daki Kabine toplantısı ardından, ''Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alacağımızı milletimizle paylaşmak istiyorum.'' ifadelerine yer verdi. Konu hakkında ilerleyen süreçte detayların paylaşılması bekleniyor.

Bakan Koca ise son Bilim Kurulu toplantısı sonrasında, '' Sağlık çalışanlarından oluşan bu büyük aileye yeni üyelerin katılacağı müjdesini daha önce vermiştik. Bu konuda da çok yakında güzel haberleri öğrenmiş olacaksınız. Heyecanla aramıza katılmayı bekleyen genç kardeşlerim, beklediğiniz günün yaklaştığını ifade etmek isterim. Mülakat yapmadan sadece KPSS sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapacağınız.'' şeklinde yazılı açıklamada bulunmuştu.

BAKAN KOCA AÇIKLAMIŞTI

Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Koca, salgın şartlarından uzaklaştıkça, çok yönlü iyileştirme için sağlam adımlar atacaklarını bildirerek, şunları kaydetti:

Atama bekleyen arkadaşlarımız var. Mesleğe adım atmak için sabır göstermenin zorluğunu anlıyorum. Beklentilerini ısrarla gündeme getirmelerini azimlerinin işareti kabul ediyorum. Milletimizin, devletimizin kendilerine ihtiyacı var. Atamaların mülakat olmadan puana göre yapılmasını sağlayacağız. Fakat unutulmamalı, devlet kararlarını tüm hazırlıklarını tamamlayarak sonuçlandırır. Arkadaşlarımız, atamaların, şartların hazır olduğu en erken tarihte yapılacağından emin olsunlar."

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