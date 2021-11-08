09 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Faturalarda TRT payı ve enerji fonu kaldırıldı mı? TRT Payı ne kadar, ne anlama geliyor? Yeni dönem...

Faturalarda TRT payı ve enerji fonu kaldırıldı mı? TRT Payı ne kadar, ne anlama geliyor? Yeni dönem...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.11.2021 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021
ABONE OL
Faturalarda TRT payı ve enerji fonu kaldırıldı mı? TRT Payı ne kadar, ne anlama geliyor? Yeni dönem...

Faturalarda TRT payı ve enerji fonu kaldırıldı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, elektrik faturanlarında TRT payı ve enerji fonu kesintilerinin kalktığını açıkladı. İşte, faturalarda TRT payı ve enerji fonu kaldırıldı mı? Faturalardan TRT Payı kesintisi bitti mi? Yeni dönem...

Faturalarda TRT payı ve enerji fonu kaldırıldı mı? Faturalardan TRT Payı kesintisi bitti mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 8 Kasım'da düzenlenen Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, faturalarda yeni dönemi duyurdu. Gelecek dönemde faturalarda TRT Payı ve enerji fonu kesintisinin olmayacağını duyurdu. İşte, Faturalarda TRT payı ve enerji fonu kaldırıldı mı? Faturalardan TRT Payı kesintisi bitti mi? Yeni dönem...

FATURALARDA TRT PAYI VE ENERJİ FONU KALDIRILDI MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönemde faturalarda TRT payı ve enerji fonu kesintisi olmayacağını duyurdu.

TRT PAYI NE KADAR?

3093 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu ve 09.07.2008 tarihli 5784 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 11. maddesinde belirtildiği üzere, aylık elektrik tüketim bedelinin %2'si TRT payıdır.

ENERJİ FONU KESİNTİSİ NE KADAR?

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından tespit edilen sektör alt yapı giderlerine ait katkı payı olup, Şirketimiz ilgili mevzuat gereği bu bedeli faturalarda göstererek, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na bu bedeli aynen aktarmakla yükümlüdür.

3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun uyarınca, aktif enerji tüketim tutarı üzerinden % 0,7 oranında alınan bedeldir. (1 Ocak 2021 tarihi öncesi Enerji Fonu oranı aktif enerji tüketim tutarı üzerinden %1 olarak alınmaktaydı.)

ELEKTRİK ENERJİ FONU NEDİR?

Türkiye'de nüfus ve elektrik tüketimi her geçen yıl arttığı için altyapı ihtiyacı da aynı hızda artar. Bu nedenle elektrik altyapı yatırımlarının karşılanabilmesi için tüm kullanıcılardan elektrik enerji fonu ücreti tahsil edilir. Bu oran enerji tüketim bedelinin %0,7'si üzerinden hesaplanmaktadır.

ELEKTRİK FATURASI TRT PAYI NEDİR?

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun giderlerinin karşılanabilmesi için elektrik faturalarında TRT payı isimli bir bedel yer alır. TRT payı, faturada yer alan enerji tüketimi bedelinin %2'sine tekabül eder. Sanayi tipi kullanıcılardan TRT payı alınmamaktadır.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA