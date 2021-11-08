Faturalarda TRT payı ve enerji fonu kaldırıldı mı? TRT Payı ne kadar, ne anlama geliyor? Yeni dönem...

ELEKTRİK ENERJİ FONU NEDİR?

Türkiye'de nüfus ve elektrik tüketimi her geçen yıl arttığı için altyapı ihtiyacı da aynı hızda artar. Bu nedenle elektrik altyapı yatırımlarının karşılanabilmesi için tüm kullanıcılardan elektrik enerji fonu ücreti tahsil edilir. Bu oran enerji tüketim bedelinin %0,7'si üzerinden hesaplanmaktadır.