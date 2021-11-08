Erhan Usta kimdir, kaç yaşında, nereli? İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta kim?
Erhan Usta kimdir, kaç yaşında, nereli? İYİ Parti Grup Başkanvekili görevine getirilen Erhan Usta kimdir? Türkkan’ın Bingöl’de şehit yakınına küfretmesinin ardından istifasıyla sonuçlanan süreçle birlikte, göreve Erhan Usta geldi. Samsun Milletvekili Usta; aynı zamanda partisinin Ekonomi Politikaları Başkanı olarak tanınıyordu.
Erhan Usta kimdir, kaç yaşında, nereli? İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta kimdir? İYİ Parti'de yaşanan skandal sonrası Lütfü Türkkan görevinden istifa etmişti. Türkkan, Bingöl'de şehit yakınına küfrederek büyük tepki çekmişti. Türkkan'ın yerine Samsun Milletvekili Erhan Usta getirildi.
GÖREVE ERHAN USTA GELDİ
Sosyal medya ve siyaset camiasından gelen tepkilere kayıtsız kalamayan İYİ Parti, önceki gün Lütfü Türkkan'ın istifasını istedi. Türkkan da "Akşener'in talimatıyla görevimden ayrıldım" açıklaması yaptı. Partide önemli bir organ olan grup başkanvekilliğine kimin geleceği dünden beri merak ediliyordu.
İYİ Parti Grup Başkanvekilliği'ne Samsun Milletvekili Erhan Usta seçildi. Aynı zamanda partinin Ekonomi Politikaları Başkanı konumunda olan Usta'nın son dönemdeki ekonomi gündemi nedeniyle bu göreve seçildiği ve aday olmadan önce de Akşener'den olumlu yanıt aldığı belirtildi.
ERHAN USTA KİMDİR?
Erhan Usta, 17 Temmuz 1966, Havza, Türk bürokrat ve MHP'li siyasetçi.
1966 tarihinde Samsun'un Havza ilçesinde doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Havza'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun olmuştur.
ABD Northeastern Üniversitesi'nde İktisat Politikası ve Planlama dalında bölüm birincisi olarak master derecesi almıştır. Celal Bayar Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında doktora çalışması devam etmektedir.
Devlet Planlama Teşkilatı (Kalkınma Bakanlığı)'nda Uzman Yardımcısı, Uzman, Daire Başkanı, Genel Müdür, Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapmıştır. İstanbul Finans Merkezi Koordinatör Yardımcılığının yanı sıra 10 yıl süreyle İç Denetim Koordinasyon Kurulu Üyeliği, kamu şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri görevlerinde bulunmuştur.
Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Samsun milletvekili seçilmiştir. 11 Ekim 2016 tarihi itibarıyla MHP grup başkanvekilidir. Çok iyi düzeyde İngilizce bilmekte olup, evli ve 3 çocuk babasıdır.
24 Haziran 2018 Genel Seçimleri Milliyetçi Hareket Partisi 27. Dönem Milletvekili Adayıdır.
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