Geleceğe Nefes programı insanlığa en büyük hizmet! Rekor fidan dikilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün 2020'de "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" projesi ile 1052 farklı lokasyonda, 5 bin 230 hektar alanda, 4 milyon 446 bin 803 adet fidan dikildi. 2019'da Çorum-Celilkırı mevkiinde 150 hektar alanda, 3 bin kişinin katılımıyla yalnızca bir saatte, 303 bin 150 adet fidan dikildi. Guinness Rekorlar Kitabı da bu eşsiz organizasyonu "tek lokasyonda sınırlandırılmamış sayıda bir ekip tarafından, bir saatte en çok dikilen fidan rekoru" kategorisinde resmi olarak tescilledi. 2020'de de Ankara Çubuk ilçesinde 21 bin 826 metrekare alanda, 452 bin 23 adet fidan kullanılarak, "Dünyanın En Geniş Alanlı Ağaç Deseni" oluşturuldu. Bu çalışma da Guinness Dünya Rekoru olarak tescillendi.

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