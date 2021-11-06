Geleceğe Nefes programı insanlığa en büyük hizmet! Rekor fidan dikilecek
2019 ve 2020’de Guinness Rekorlar Kitabı’na giren “Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes” projesi kapsamında 252 milyon fidan toprakla buluşacak. Etkinliğe rekor sayıda davetli bekleniyor.
Türkiye'nin ağaçlandırılması için 2008'den beri devam eden seferberlik projesi "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" ağaçlandırma kampanyası 11 Kasım'da başlıyor.
2019 ve 2020 yıllarında Guinness Rekorlar Kitabı'na giren proje kapsamında, bu yıl 252 milyon fidan toprakla buluşuyor. Geçtiğimiz aylarda yaşanan yangın felaketi nedeniyle zarar gören ormanlık alanların da yer aldığı ağaçlandırma seferberliği kapsamında, her vatandaş adına üç fidan dikiliyor.
Her ilde belirlenen alanlarda aynı anda yapılacak törenlerle fidanlar toprakla buluşacak. Uluslararası alanda da çok ilgi gören ağaçlandırma seferberliği için rekor sayıda davetlinin katılması bekleniyor. Yurtdışından 160 ülkeden temsilcinin davet edildiği programda, yeni rekorlar için tespit görevlileri de bulunacak. Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan projede bugüne kadar 5 milyardan fazla fidan dikildi.
EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEDİ
Türkiye'de toprakları fidanla buluşturmak amacıyla 2008-2012 yılları arasında ülke genelinde gerçekleştirilen ağaçlandırma seferberliği kapsamında 2 milyon 429 bin hektar alanda 2 milyar adet fidan dikildi.
2019'da vatandaşlardan gelen talepler ve orman yangınlarından zarar gören yerlerin ağaçlandırılması amacıyla, "Geleceğe Nefes" adı verilen ağaçlandırma projesi başlatıldı. 11 Kasım 2019'da 81 ilde eşzamanlı olarak gerçekleştirilen kampanyada, 11 milyon fidan dikilmesi kararlaştırılmasına rağmen, vatandaşlardan gelen talep nedeniyle tam 13 milyon 791 bin 435 adet fidan toprakla buluşturuldu.
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün 2020'de "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" projesi ile 1052 farklı lokasyonda, 5 bin 230 hektar alanda, 4 milyon 446 bin 803 adet fidan dikildi. 2019'da Çorum-Celilkırı mevkiinde 150 hektar alanda, 3 bin kişinin katılımıyla yalnızca bir saatte, 303 bin 150 adet fidan dikildi. Guinness Rekorlar Kitabı da bu eşsiz organizasyonu "tek lokasyonda sınırlandırılmamış sayıda bir ekip tarafından, bir saatte en çok dikilen fidan rekoru" kategorisinde resmi olarak tescilledi. 2020'de de Ankara Çubuk ilçesinde 21 bin 826 metrekare alanda, 452 bin 23 adet fidan kullanılarak, "Dünyanın En Geniş Alanlı Ağaç Deseni" oluşturuldu. Bu çalışma da Guinness Dünya Rekoru olarak tescillendi.
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