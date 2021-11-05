Hatay ne zaman alındı? Hatay anavatana hangi tarihte katıldı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Misak-ı milli sınırları dışında kalan Hatay, Türk ve Fransız heyetleri arasında yapılan anlaşma ile iki güç tarafından kontrol edildi. İşte, Hatay ne zaman alındı? Hatay anavatana hangi tarihte katıldı? İşte tarihçesi...

Osmanlı egemenliğine 1516 yılında giren Hatay, stratejik olarak büyük öneme sahipti. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra çözülemeyen sorunlardan biriydi. Savaş sonrası süreçte Hatay, Fransız mandasında bulunan Suriye topraklarına dahil edildi. Ancak Mustafa Kemal Atatürk, Hatay'ı anavatana katmak için büyük çaba gösterdi. Bunun için de diplomatik girişimlerde bulunmuştur.