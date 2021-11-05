Hatay ne zaman alındı? Hatay anavatana hangi tarihte katıldı? İşte tarihçesi...
Hatay ne zaman alındı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Show TV ekranlarında başlayan yeni dizi Aziz'de Hatay'ın alınmasına yönelik atılan adımların konu edinmesi araştırma konusu haline geldi. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Misak-ı milli sınırları dışında kalan Hatay, Türk ve Fransız heyetleri arasında yapılan anlaşma ile iki güç tarafından kontrol edildi. Bu sürecin ardından Hatay'ın anavatana katılma süreci merak ediliyor. İşte, Hatay ne zaman alındı? Hatay anavatana hangi tarihte katıldı? İşte tarihçesi...
Hatay ne zaman alındı? Hatay anavatana hangi tarihte katıldı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Misak-ı milli sınırları dışında kalan Hatay, Türk ve Fransız heyetleri arasında yapılan anlaşma ile iki güç tarafından kontrol edildi. İşte, Hatay ne zaman alındı? Hatay anavatana hangi tarihte katıldı? İşte tarihçesi...
Osmanlı egemenliğine 1516 yılında giren Hatay, stratejik olarak büyük öneme sahipti. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra çözülemeyen sorunlardan biriydi. Savaş sonrası süreçte Hatay, Fransız mandasında bulunan Suriye topraklarına dahil edildi. Ancak Mustafa Kemal Atatürk, Hatay'ı anavatana katmak için büyük çaba gösterdi. Bunun için de diplomatik girişimlerde bulunmuştur.
HATAY TÜRKİYE'YE NE ZAMAN KATILDI?
Hatay, 1516 yılında Osmanlı Devleti sınırları içerisine girmişti. Ancak 1. Dünya Savaşı sonunda Fransızlar bölgeyi işgal etmesi ile elden çıkmıştır. 20 Ekim 1921 tarihinde Türkiye ve Fransa arasında imzalanan Ankara Anlaşması'yla Hatay, Fransa yönetiminde olan Suriye sınırları içinde kaldı. Ancak, 1935 yılında Fransa, Hatay üzerindeki haklarını Suriye yönetimine devretti.
Bunun üzerine Türkiye, Ankara Anlaşması'nın ihlal edildiğini belirtti ve bu durumu Milletler Cemiyeti'ne taşıyarak bölgenin bağımsız olması gerektiğini bildirdi.
Daha sonra Milletler Cemiyeti'nin aldığı karar göre Hatay'ın iç işlerinde bağımsız dış işlerinde Suriye'ye bağlı özerk bir devlet olduğu kabul edilmiştir. Fakat Fransa, Milletler Cemiyeti'nin aldığı bu kararı uygulamada isteksiz davranınca Türkiye önemli bir adım attı. 1938 yılında Türk askeri, Hatay sınırına konuşlandırıldı.
5 Temmuz 1938 günü Fransızların Hatay üzerinde hak iddia etmeleri üzerine 5000 Türk askeri Hatay'a girdi. Seçimler ile oluşturulan Hatay Meclisi, 2 Eylül 1938'de toplanarak bağımsız Hatay Cumhuriyeti'ni ilan etti. Cumhurbaşkanlığına Tayfur Sökmen, Başbakanlığa ise Abdurrahman Melek seçildi. 29 Haziran 1939 tarihinde de Hatay, oy birliğiyle Türkiye'ye katılmıştır.
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