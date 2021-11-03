Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama! BioNTech üçüncü doz aşılama ne zaman? Yüz yüze eğitim devam edecek mi?

BAKAN KOCA DÜN MECLİS'TE AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU

OKULLAR KAPANACAK MI?

Bakan Koca, okullarda rastgele PCR testi uygulamasında ilk sonuçların çıktığını belirterek, "Bunu belirli aralıklarla tekrarlamak istiyoruz. Yapılan taramada toplumdan farklı olarak okul dönemindeki çocuklarda oranın çok yüksek olmadığını gördük. Bunun bazı okullarda yüzde 1,1'den yüzde 5,9'a kadar değişen oranlarda olduğunu gördük. Tedirgin olunabilecek bir durumun olmadığını tekrar ifade etmek istiyorum. Okulların pandemi nedeniyle kapalı olabilme ihtimalini vatandaşımız düşünmemeli. Böyle bir soru da artık sorulmamalı. Yani salgın okulların kapanma sebebi olmayacak. Tedbirler devreye girebilir; ama okulların kapanma durumu salgın nedeniyle olamaz. Bilim Kurulunun da böyle bir gündemi söz konusu değil. Genel toplumda da kapanma gibi bir durum söz konusu olmayacak; ama vatandaşımız bildiğimiz tedbirleri ve aşılarını yaptırıyor olmalılar. Toplumsal bağışıklık elde edilmedikçe salgının üstesinden gelmemiz kolay olmayacak. Özellikle 60 yaş üzeri aşısız vatandaşımızın kalmamasını önemsiyoruz. Hala vefat edenlerin 60 yaş üzeri olduğunu görüyoruz" diye konuştu.