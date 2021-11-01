Türkiye Başkan Erdoğan liderliğinde küllerinden yeniden doğdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki "Erdemliler Hareketi" ile 2001'de siyaset sahnesinde yerini alan AK Parti, 3 Kasım'da önüne konulan her türlü engelleri aşarak sürdürdüğü iktidarının 19'ncu yılını kutlayacak. AK Parti, 3 Kasım 2002'deki seçimle ilk kez iktidara geldiği günden bu yana millet sevdasıyla kesintisiz hizmet dönemini sürdürüyor. AK Parti bir yandan Türkiye'ye çağ atlatan kalkınma hamlelerini yaparken bir yandan da şer odaklarına karşı dimdik duruşuyla bir başarı öyküsü yazdı. 2002 seçimleriyle başlayan AK Parti iktidarı, eğitimden sağlığa, ekonomiden ulaşıma kadar her alanda devrim niteliğinde adımlar attı. İşte AK Parti'nin 19 yılında yaşananlardan bazıları: