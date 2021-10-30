İstanbul’da PKK operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensuplarıyla irtibatta olan kişileri tespit etti. Ekipler, dün İstanbul'da 11 ilçede 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. 9 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan operasyon anları da kameralara yansıdı.

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