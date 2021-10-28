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Son dakika: Suriye uyruklu PKK'lı sahte kimlikle yakalandı

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Giriş Tarihi: 28.10.2021 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021
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Son dakika: Suriye uyruklu PKK’lı sahte kimlikle yakalandı

Son dakika haberine göre Niğne'de PKK/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen Suriye uyruklu M.A., sahte kimlikle yakalandı. PKK'lı terörist emniyetteki ifadesi sonrası nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren Suriye uyruklu M.A.'nın gizlendiği evi saptadı.

Adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alınan, üzerinden sahte kimlik belgesi çıkan M.A., emniyetteki ifadesi sonrası nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

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