29 Ekim PTT, noterler, eczaneler açık mı? 29 Ekim PTTBank çalışıyor mu?

29 EKİM NOTERLER AÇIK MI?

29 Ekim'de de noterler kapalı olacak. 29 Ekim Cuma gününün resmi tatil olması dolayısıyla nöbetçi noterlerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Nöbetçi noterler yalnızca hafta sonları açık olduğu için resmi tatillerde hizmet vermeyecek.

29 EKİM ECZANELER AÇIK MI?

28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim süresince resmi tatil olduğu için yalnızca nöbetçi eczaneler açık olacak.