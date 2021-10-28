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29 Ekim PTT, noterler, eczaneler açık mı? 29 Ekim PTTBank çalışıyor mu?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.10.2021
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29 Ekim PTT, noterler, eczaneler açık mı? 29 Ekim PTTBank çalışıyor mu?

29 Ekim PTT, noterler, eczaneler açık mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda PTTBank çalışıyor mu? Ülke genelinde coşkuyla kutlanacak Cumhuriyet Bayramı’nda açık olan yerler arama motorlarında sorgulanıyor. PTT’ye, notere veya eczanelere gidecek vatandaşlar konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. Resmi tatillerde kamu kurumları da tatil olmaktadır. Bu nedenle devlet dairelerinde işlem yapmak için 1 Kasım Pazartesi gününü beklemeniz gerekmektedir.

29 Ekim PTT, noterler, eczaneler açık mı? 29 Ekim PTTBank çalışıyor mu? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhuriyetimizin 98. yılı kutlanacak. Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olarak kabul edilmesi nedeniyle PTT, noterler ve eczaneler gibi yerlerin çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor.

29 EKİM PTT AÇIK MI?

29 Ekim'de PTT hizmet vermemektedir. PTT şubeleri 1 Kasım Pazartesi günü çalışmaya başlayacaktır.

29 EKİM NOTERLER AÇIK MI?

29 Ekim'de de noterler kapalı olacak. 29 Ekim Cuma gününün resmi tatil olması dolayısıyla nöbetçi noterlerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Nöbetçi noterler yalnızca hafta sonları açık olduğu için resmi tatillerde hizmet vermeyecek.

29 EKİM ECZANELER AÇIK MI?

28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim süresince resmi tatil olduğu için yalnızca nöbetçi eczaneler açık olacak.

29 EKİM CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı cuma gününe denk geliyor ve tam gün resmi tatil olarak kabul ediliyor.

Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayram olan Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmi tatil oluyor.

ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

29 Ekim'de yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek.

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