İYİ Partili Durmuş Yılmaz Irak ve Suriye tezkeresine hayır dedi! Sosyal medyadan duyurdu

MERAL AKŞENER: EVET DİYECEĞİZ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmişti. İki genel başkan görüşme sonrası kameralar karşısına geçmiş ve soruları cevaplamıştı. Akşener, kendisine yöneltilen tezkere sorusuna 'evet' diyeceklerini belirmişti ve şunları söylemişti "Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen tüm tezkereler için önce bir ekip kurarız. Konu uzmanı arkadaşlarımız üzerinden bir rapor ortaya çıkar. Sonra da milletvekili arkadaşlarımızla bu paylaşılır. Bu çalışma yapıldı ve eleştirilerimiz baki kalmak kaydıyla evet oyu vereceğimizi söylemek isterim"