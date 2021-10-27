ABD ile PKK’dan Türkiye sınırına yığınak! Binlerce silahlı unsur yerleştirildi

ABD'NİN İLK PLANLARINDA TÜRKİYE SINIRI DA VARDI

ABD ordusu YPG/PKK'nın Irak sınırındaki varlığını güçlendirmek için binlerce Arap savaşçının devreye sokulmasını fonlayıp desteklerken, Türkiye sınırı için de benzer bir planın peşinde olup olmadığı merak konusu.

DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu, 14 Ocak 2018'de Suriye'nin kuzeyinde daha fazla Kürt ile Irak sınırında daha fazla sayıda Arap'ın görev yapacağı bir sınır koruma gücü oluşturulmakta olduğunu açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilan edilen yeni yapı için 15 Ocak'taki konuşmasında, "Amerika, ülkemiz sınırları boyunca bir terör ordusu kurduğunu ikrar etmiştir. Bize düşen de bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır." ifadelerini kullanmış, 5 gün sonra Zeytin Dalı Harekatı başlatılmıştı.