FETÖ’cü alçakları ABD raporu deşifre etti!

Mahkemeye gönderilen raporda, Batmaz'ın 1 Ocak 2016'da ABD'ye giriş yaptığında kişisel kullanım amacıyla yanında 7 bin dolar getirdiği, göçmen vizesi gereksinimi atlatmak için ülkeye birçok kez geldiği düşüncesiyle durumu kuşkulu görülerek kendisi ile mülakat yapıldığı belirtildi. Kemal Batmaz ile yapılan mülakatta sanığın ilk gece New York Riviera Hotel'de kalacağını, geri kalan tüm zamanında ise Pensilvanya'da Gülen ile kalacağını, arkadaşı İsmail Çelik'in kendisini alacağını ve otele götüreceğini, diğer arkadaşı Yavuz Yunus'un ise kendisini Fetullah Gülen'in evine götüreceğini söylediği kaydedildi. Tutanaklarda Adil Öksüz'ün de İngiltere üzerinden ABD'ye gittiğinin tespit edildiğini belirtildi.