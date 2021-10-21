Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Afganistan, Rusya, Çin ve NATO-AB ilişkileri gibi konuları ele almak üzere NATO Savunma Bakanları NATO Karargahı'nda bir araya geldi.

Türkiye'yi temsilen toplantılara katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.