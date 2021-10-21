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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.10.2021
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahı’nda İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Afganistan, Rusya, Çin ve NATO-AB ilişkileri gibi konuları ele almak üzere NATO Savunma Bakanları NATO Karargahı'nda bir araya geldi.

Türkiye'yi temsilen toplantılara katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

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