Er sınıflandırma sonucu ne zaman açıklanacak 2021? Kasım celp dönemi açıklandı mı, belli oldu mu?
Er sınıflandırma sonucu ne zaman açıklanacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları ile ilgili tarih verilmişti. Vatani görevini yerine getirecek olan binlerce genç bu kapsamda “Askerlik yerleri açıklandı mı, e-Devlet sorgulama ekranı aktif oldu mu?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Er sınıflandırma sonucu ne zaman açıklanacak 2021? Kasım celp dönemi açıklandı mı, belli oldu mu?
Er sınıflandırma sonucu ne zaman açıklanacak 2021? Kasım celp dönemi açıklandı mı, belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda binlerce yükümlünün beklediği açıklama MSB'ye göre yarın gelecek. e-Devlet ekranı üzerinden adaylar sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilecek. İşte, Er sınıflandırma sonucu ne zaman açıklanacak 2021? Kasım celp dönemi açıklandı mı, belli oldu mu?
KASIM ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 22 Ekim 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.
Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir. (TSK'nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç).
ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.
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