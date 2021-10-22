Er sınıflandırma sonucu ne zaman açıklanacak 2021? Kasım celp dönemi açıklandı mı, belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda binlerce yükümlünün beklediği açıklama MSB'ye göre yarın gelecek. e-Devlet ekranı üzerinden adaylar sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilecek. İşte, Er sınıflandırma sonucu ne zaman açıklanacak 2021? Kasım celp dönemi açıklandı mı, belli oldu mu?

KASIM ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 22 Ekim 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.