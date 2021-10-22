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Askerlik yerleri sorgulama: Askerlik yerleri bugün açıklanır mı? Kasım celbi askerlik yerleri son dakika 2021...

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Giriş Tarihi: 22.10.2021
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Askerlik yerleri sorgulama: Askerlik yerleri bugün açıklanır mı? Kasım celbi askerlik yerleri son dakika 2021...

Askerlik yerleri bugün açıklanır mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları ile ilgili tarih verilmişti. Vatani görevini yerine getirecek olan binlerce genç bu kapsamda gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. İşte, askerlik yerleri bugün açıklanır mı? Kasım celbi askerlik yerleri son dakika 2021...

Askerlik yerleri bugün açıklanır mı? Kasım celbi askerlik yerleri son dakika 2021 araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda binlerce yükümlünün beklediği açıklama MSB'ye göre yarın gelecek. e-Devlet ekranı üzerinden adaylar sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilecek. Askerlik yerleri için gelecek son dakika açıklamaları bekleniyor. İşte, askerlik yerleri bugün açıklanır mı? Kasım celbi askerlik yerleri son dakika 2021...

2021 Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları için ekim ayı işaret edilmişti. Yapılan açıklamaya göre, askerlik yerleri 22 Ekim 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından konuya ilişkin bilgilendirme yapmıştı. Yedek subay, astsubay ve erler ile bedelli askerlik yapacaklar, sınıflandırma sonuçlarını e-devlet ve askerlik şubesi başkanlıklarından öğrenebilecek.

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Er adayları celp dönemlerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. e-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler.

T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan er adayları hizmet adını yazarak yer bilgisini görüntüleyebilecek.

'Hizmet Adı' kutucuğuna kısa dönem askerler 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama', uzun dönem askerler ise 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' ifadesini yazdıktan sonra, yer bilgisini edinebilecek.

Bu adımların ardından ise sırasıyla, Sevk Bilgilendirmesi, Sevk Kişisel Bilgiler, Sevk Başvuru Bilgilendirme ve Sevk Belgesi bilgisi alınabilecek.

Sevk belgesinde, asker adayının birliğine teslim olacağı günler ve yol izinleri bilgisi yer alacak. Belgeler, kısa bir süre içerisinde bu sistem üzerinden alınabilecek.

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