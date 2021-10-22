Askerlik yerleri sorgulama: Askerlik yerleri bugün açıklanır mı? Kasım celbi askerlik yerleri son dakika 2021...

Askerlik yerleri bugün açıklanır mı? Kasım celbi askerlik yerleri son dakika 2021 araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda binlerce yükümlünün beklediği açıklama MSB'ye göre yarın gelecek. e-Devlet ekranı üzerinden adaylar sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilecek. Askerlik yerleri için gelecek son dakika açıklamaları bekleniyor. İşte, askerlik yerleri bugün açıklanır mı? Kasım celbi askerlik yerleri son dakika 2021...

2021 Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları için ekim ayı işaret edilmişti. Yapılan açıklamaya göre, askerlik yerleri 22 Ekim 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.