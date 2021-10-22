Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Güney Kore'de kritik görüşmeler
Güney Kore’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Eski Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Eui-Yong ile bir araya geldi.
Güney Kore'nin başkenti Seul'de temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore Dışişleri Bkaanı Eui-Yong ile görüştü.
Çavuşoğlu'nun görüşmeleri kapsamında Türkiye-Güney Kore ikili ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.
Çavuşoğlu'nun Güney Kore Başbakanı Boo-kyum Kim ile de bir araya gelmesi bekleniyor.