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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Güney Kore'de kritik görüşmeler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.10.2021
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Güney Kore’de kritik görüşmeler

Güney Kore’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Eski Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Eui-Yong ile bir araya geldi.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore Dışişleri Bkaanı Eui-Yong ile görüştü.

Çavuşoğlu'nun görüşmeleri kapsamında Türkiye-Güney Kore ikili ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Çavuşoğlu'nun Güney Kore Başbakanı Boo-kyum Kim ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

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