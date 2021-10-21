Yunanistan sınırında vahşet! Sopa ve coplarla dövdüler, paralarını aldılar, yarı çıplak halde Türkiye’ye itildiler

'ÖĞLE YEMEĞİMİZİ PAYLAŞTIK'

Şantiye çalışanı Musab Zengin de bu tür olayların daha önce de yaşandığını belirterek, "Bunu ilk kez de yaşamıyoruz. Daha önce de bu şekilde gelen oldu. Elbiseli gidiyorlar, çıplak geliyorlar. Öğlen arasındaydık. O sırada baktık ki üstlerinde elbise olmayan bir grup geliyordu. Bu grubu görünce biz de dedik ki, bu duruma katlanamayız. Öğlen yemeğimizi paylaştık, beraber yemek yedik. Biz de Müslümanız, onlar da Müslüman, paylaşmamız gerek. Bazı elbiselerimizi de onlara verdik. Sonrasında polis ekipleri geldi" ifadelerini kullandı.















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