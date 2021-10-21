Son dakika: Başkan Erdoğan İstanbul'da kafede gençlerle bir araya geldi
Son dakika haberine göre Afrika ziyaretinin ardından İstanbul'a gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir kafede gençlerle bir araya gelerek sohbet etti.
Kısıklı'daki konutundan çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bahçelievler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki bir kafeye gitti. Erdoğan, çoğunluğu gençlerden oluşan kafe müşterileriyle sohbet etti.
Çıkışta kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlayan Erdoğan, bazı vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yakından görme fırsatı bulan vatandaşların bazıları da bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.
Erdoğan, bir saat kaldığı kafeden ayrılarak Vahdettin Köşkü'ne geçti.