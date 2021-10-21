Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden FETÖ’cü Akın İpek’in başvurusuna ret

KAYYUM ATAMASI

Kayyum atamasına yönelik iddialara ilişkin AİHM, İpek'in bu konuyla ilgili şikayetlerini derece mahkemeleri ve Anayasa Mahkemesi önünde ileri sürebildiğini ve bu şikayetlerin mahkemeler tarafından titizlikle incelendiğini belirtti.

Başvuranın şirketlerine kayyum atanmasına dair kararın teknik raporlara dayanılarak, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından verildiğinin ifade edildiği AİHM kararında, ilk kayyumların mahkemeler tarafından yeterliliklerine göre seçildiği ve daha sonra bu görevin, şirket yönetiminde uzmanlığa ve deneyime sahip, kamuya açık niteliği nedeniyle yükümlülüğünün doğması halinde iflas riski taşımayan, başvuru sahibine bir garanti sağlayan, kamu kurumu olan TMSF'ye verildiği aktarıldı.

AİHM kararında, kayyumun işlemlerine yönelik olarak İpek'in karşı dava açma gibi yeterli güvencelere sahip olduğu da kaydedildi.

Ayrıca AİHM, başvuru yapıldığı tarihte yaklaşık 3 yıl olan tedbir süresini ise davanın karmaşıklığını, tedbirin hedeflediği amacı, başvurana sağlanan güvenceleri dikkate alarak makul buldu.