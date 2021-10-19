PKK’ya silah temin etmekle suçlanan Gürbüz Sevilay’a şartlı tahliye

MİT operasyonu ile Özbekistan'da yakalanarak, yurda getirilen ve FETÖ/PDY adına PKK'ya silah temin etmekle suçlanan Gürbüz Sevilay'ın, Ankara ikinci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'örgüte silah sağlamak' suçlarından tutuklu yargılanmasına devam edildi. Savunma sanayide faaliyet yürüten şirketi olan Sevilay, duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile cezaevinden katılırken, avukatı salonda hazır halde bulundu.

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMAK İSTEDİ

2016 yılında kendisi hakkında 'Özbekistan ülke imamı' olduğu yönünde yapılan ihbar sorulan sanık Sevilay, "Bu ihbarı yakın akrabam yaptı. Etkin pişmanlık kapsamında, Özbekistan'da yaşadığım dönem 4 ülke imamını söylemiştim ve bildiklerimi anlatmıştım. İhbarı kabul etmiyorum" dedi.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Mahkeme Başkanının sağlık durumunun tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumu'na neden gitmediğini sorduğu Sevilay, "Ankara Adli Tıp Kurumu'na gidip gelmek ölümden beter bir şey, ben zaten hastayım bu yüzden gitmedim" dedi. Sevilay, 9 aydır tutuklu olduğunu ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında da bildiklerini anlattığını ifade ederek, tahliyesini istedi.

KONUT TERK ETMEME ŞARTI



Mahkeme heyeti sanık Sevilay'ın 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla tahliyesine karara vererek, duruşmayı erteledi.