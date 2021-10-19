Muhtarlar Günü mesajları sözleri 2021! Muhtarlar Günü 19 Ekim kısa uzun mesajları!
Muhtarlar Günü mesajları sözleri arama motorlarında sorgulanıyor. 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajı bu özel günü kutlamak isteyenler için sorgulanıyor. Muhtarlara mesaj göndermek isteyenler için en güzel Muhtarlar Günü mesajlarını sizler için derledik. Haberimizden Muhtarlar Günü mesajları ve sözlerine ulaşabilirsiniz.
Muhtarlar Günü mesajları sözleri! 2021 Muhtarlar Günü mesajları sözleri arama motorlarına sorgulanıyor. 19 Ekim günü ülkemizde Muhtarlar Günü olarak kutlanıyor. Bu günde sosyal medyada veya WhatsApp aracılığıyla mesaj göndermek isteyenler Muhtarlar Günü mesajları hakkında sorgulama yapıyor.
MUHTARLAR GÜNÜ MESAJLARI
Demokrasinin temel taşlarından biri olan muhtarlık görevini yerine getiren kıymetli muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü en içten dileklerimle kutlarım.
Devletimizin temsilcisi olarak çok önemli bir vazifeyi icra ile mükellef olan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, çalışmalarında üstün başarılar temenni ediyor, Aziz Milletimize sağlık ve esenlikler diliyorum.
Hem milleti, hem devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten tüm mahalle ve köy muhtarlarımızın '19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum.
19 Ekim Muhtarlar Günü kutlu olsun...
Tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü tebrik eder, hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz.
Her türlü imkansızlıklara rağmen; kendi mahallesinde, köyünde yaşayan vatandaşlara hizmet götürmeye çalışan tüm muhtarlarımızın muhtarlar günü kutlu olsun.
Tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor sağlıklı, bereketli, huzurlu ve mutlu bir ömür diliyoruz.
Demokrasinin temel taşlarından biri olan muhtarlık görevini yerine getiren kıymetli muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü en içten dileklerimle kutlarım.
Demokrasi zincirimizin ilk halkasını oluşturan Milletimizin tercihine, teveccühüne, itimadına mazhar olan halkımızın bizzat seçtiği muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, kendilerine sağlıklı ve mutlu bir çalışma hayatı diliyorum.
Mahallelerimiz için özveriyle çalışan, demokrasinin ve yerel yönetimlerin halka hizmetteki ilk yüzü olan muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutluyoruz.
Devletin, vatandaşa dokunan en sıcak eli ve vatandaşa en yakın idari birimimiz olarak önemli bir görevi ifa eden muhtarlarımızın "Muhtarlar Günü"nü kutluyorum.
Hem milleti, hem devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten tüm mahalle ve köy muhtarlarımızın ′19 Ekim Muhtarlar Günü′nü kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum.
Milletimiz için görevlerini layıkıyla ifa eden muhtarlarımızın, 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlu olsun.Değerli muhtarlarımıza üstün gayret vehizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, tüm muhtarlarımızın "Muhtarlar Günü" nü en içten duygularımla kutluyorum.
Devletimiz ve Milletimiz arasında gönül köprüleri kuran, demokrasimizin temel yapı taşı olan kıymetli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günün'nü tebrik ediyorum.
Tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü kutluyor, kendilerine sağlık, mutluluk ve görevlerinde başarılar diliyorum.
Demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlarımızın "19 Ekim Muhtarlar Gününü" en kalbi duygularımla kutluyor, sevgi ve selamlarımı sunuyorum.
Bu anlamlı günde muhtarlarımızdan ebediyete göç etmiş olanlara Yüce Allah'tan rahmet diliyor, hayatta olan muhtarlarımıza sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.
Çalınmadık kapı, gidilmedik ocak, alınmadık gönül bırakmamak gibi öncelikleri olan bu devlet anlayışının, devletimizin varlığı ve bekasının da odak noktası olduğu unutulmamalıdır.
Muhtarlarımız, devletimizin gören ve gözeten gözü, aziz milletimizin derdini, elemini işiten kulağı, milletimize uzanan şefkat eli, insanımızın tasa ve sevincinde arkasında dağ misali duranıdır.
Aziz Milletimizin birinci derecede temsilcileri, demokrasimizin mihenk taşı olan muhtarlarımızın "19 Ekim Muhtarlar Gününü" kutluyor, mahalli idarelerimizin gözbebeği muhtarlarımıza selam, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum.
Devletimizin temsilcisi olarak çok önemli bir vazifeyi icra ile mükellef olan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, çalışmalarında üstün başarılar temenni ediyor, Aziz Milletimize sağlık ve esenlikler diliyorum.
Muhtarlık müessesesi, kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından olup yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden, devletimizin her noktadaki kurumsal temsilciliği olduğu aşikardır. Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Muhtarlar Günü Kutlu Olsun.
Dеmоkrаsi zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlık teşkilatı, yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden, devletimizin her noktadaki kurumsal temsilciliğidir. Muhtarlar Günü Kutlu Olsun.
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- Muhtarlar Günü mesajları sözleri 2021! Muhtarlar Günü 19 Ekim kısa uzun mesajları!
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