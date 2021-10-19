Mersin Anamur’da orman yangını

İlçedeki Ormancık mevkisinde bulunan ağaçlık alanda saat 15.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 3 helikopter, 10 arazöz, 10 teknik personel ve 60 işçi sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN