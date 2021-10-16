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Son dakika: Başkan Erdoğan ile Angela Merkel arasında gülümseten "koalisyon" diyaloğu

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Giriş Tarihi: 16.10.2021 Güncelleme Tarihi: 16.10.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan ile Angela Merkel arasında gülümseten koalisyon diyaloğu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Angela Merkel'in basın toplantısına "koalisyon" diyaloğu damga vurdu. Almanya Başbakanı Merkel, başkanlık sisteminin ülkesine uygun olmadığını söyleyince Başkan Erdoğan, "Zaman zaman şikayetlerinizi bana aktardınız" ifadelerini kullandı. Diyalog basın toplantısında gülümsemelere neden oldu. İşte o anlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel, ortak basın toplantısında kameraların karşısına geçti. Başkan Erdoğan ile Merkel'in "koalisyon" diyaloğu damga vurdu.

İşte basın toplantısında gülümselemelere neden olan diyalog:

BAŞKAN ERDOĞAN: KOALİSYON HÜKÜMETLERİ ÇALIŞMAYI HER ZAMAN ZORLAŞTIRIYOR
"16 yıl kısa bir süre değil. Benim de 19 yılım var. Bu süreç içerisinde birçok dünya liderleri ile bir arada çalıştık. Sayın Şansölye özellikle Almanya'nın idaresinde, yönetiminde gerçekten başarılı bir sürece imza attı. Bundan sonraki süreçte de özellikle belki koalisyon hükümetleri olmamış olsaydı Almanya Türkiye ilişkileri çok daha farklı bir yere ulaşabilirdi. Fakat koalisyon hükümetleri çalışmayı her zaman zorlaştırıyor. Geçmişte bizdeki koalisyon hükümetleri de çok başarısız olmuş ve hiçbir netice alamamıştır. Bizim başkanlık sistemine geçmemizle bu koalisyonlardan kurtuldu. Yoğun bir çalışma içine girdik. Temennimiz odur ki yeni yönetimle bu başarılı süreci aynen devam ettiririz. Almanya'da ciddi bir Türk potansiyeli var. Bu insanlar orada sağlıklı yaşam sürecini görmek istiyorlar. Bizler de onlar orada mutlu oldukça Türkiye Almanya arasında bu mutluluğu yaşamak istiyoruz. Hedef 50 milyar dolarlık bir ticaret hacmi"

MERKEL: BİZ BİR BAŞKANLIK SİSTEMİ UYGULAMAK İSTEMİYORUZ
Şansölye Merkel bu sırada tekrar söz alarak, "Benim koalisyon ortaklarımla çalışmaktan mutlu olmadığım anlaşılmasın. Alman hükümetlerinin özelliği budur. Koalisyonlar bizim yapımıza uygundur. Biz bir başkanlık sistemi uygulamak istemiyoruz. Her şeye rağmen Türkiye ile ilişkileri sürdürmek istiyoruz" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN: ZAMAN ZAMAN ŞİKAYETLERİNİZİ BANA AKTARDINIZ
Bunun üzerine Erdoğan'ın "Zaman zaman şikayetlerinizi bana aktardınız" sözleri gülüşmelere neden oldu. Merkel, "Doğrudur hayat böyle fakat buna rağmen güzel" ifadelerini kullandı.

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