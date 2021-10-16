16 Ekim güncel akaryakıt fiyatları: Opet, Total, Petrol Ofisi, Shell, BP benzin fiyatları ne kadar oldu? İşte, benzin ve akaryakıt fiyatı...

Opet, Total, Petrol Ofisi, Shell, BP benzin fiyatları ne kadar oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Araç sahipleri pompaya yansıyacak zam miktarını merak ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine zam geleceği bilgisi paylaşıldı. Sizler için haberin detaylarını derledik. İşte, Opet, Total, Petrol Ofisi, Shell, BP benzin fiyatları ne kadar oldu?

OPET, TOTAL, PETROL OFİSİ, SHELL, BP BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Motorinin litre fiyatına 41 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 14 kuruş zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) zamların pompa fiyatına bu gece yarısından itibaren yansıyacağını duyurdu.