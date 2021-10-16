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16 Ekim güncel akaryakıt fiyatları: Opet, Total, Petrol Ofisi, Shell, BP benzin fiyatları ne kadar oldu? İşte, benzin ve akaryakıt fiyatı...

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Giriş Tarihi: 16.10.2021
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16 Ekim güncel akaryakıt fiyatları: Opet, Total, Petrol Ofisi, Shell, BP benzin fiyatları ne kadar oldu? İşte, benzin ve akaryakıt fiyatı...

Opet, Total, Petrol Ofisi, Shell, BP benzin fiyatları ne kadar oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Benzin ve motorinde yaşanan zammın pompaya yansıması araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Benzinde ayrıca gelen 23 kuruşluk fiyat artışı ise ÖTV'den karşılandı ve bu 23 kuruşluk artış pompa fiyatına yansımadı. Motorin litre fiyatında yaşanan artış ise pompaya yansıyacak. İşte, Opet, Total, Petrol Ofisi, Shell, BP benzin fiyatları ne kadar oldu? İşte, benzin ve akaryakıt fiyatı...

Opet, Total, Petrol Ofisi, Shell, BP benzin fiyatları ne kadar oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Araç sahipleri pompaya yansıyacak zam miktarını merak ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine zam geleceği bilgisi paylaşıldı. Sizler için haberin detaylarını derledik. İşte, Opet, Total, Petrol Ofisi, Shell, BP benzin fiyatları ne kadar oldu?

OPET, TOTAL, PETROL OFİSİ, SHELL, BP BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Motorinin litre fiyatına 41 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 14 kuruş zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) zamların pompa fiyatına bu gece yarısından itibaren yansıyacağını duyurdu.

EPGİS ayrıca benzinin litre fiyatında 23 kuruş artış olduğunu ancak bu artışın eşel mobil sistemi kapsamından ÖTV'den karşılandığını ve pompa fiyatına yansımayacağını bildirdi.

Böylece benzinde de motorinde olduğu gibi ÖTV sıfırlanmış oldu. Bundan sonra her türlü fiyat artışı pompa fiyatına zam olarak yansıyacak.

Son zammın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da 7.53'ten 7.94 liraya, Ankara'da 7.61'den 8.02 liraya, İzmir'de 7.62'den 8.03 liraya yükselecek. Fiyatlar yerler ve şirketler arasında farklılıklar gösteriyor.

Benzinin litre fiyatı da İstanbul'da 7.78'den 7.95'e, Ankara'da 7.84'ten 8.01'e, İzmir'de 7.85'ten 8.02 liraya yükselecek

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