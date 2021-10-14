Casus programıyla eşini kayda aldı! Boşanma davasına delil oldu

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI ONADI

Ceza Mahkemesi gerekçesinde, B.Y.'nin eşinin kayıtları boşanma davasına delil olarak sunma dışında atılı suçlara vücut verecek şekilde yayıp ifşa etmemesi nedeniyle suçsuz olduğunu belirtti. Bunun üzerine başvurucu B.Y. istinaf yoluna müracaat etti ve şikâyet dilekçesinde, Başsavcılığın suçun hukuki nitelendirmesini yaparken hatalı davrandığını, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi konusunda bir değerlendirme yapmadığını belirtti. Bölge Adliye Mahkemesi kararı onadı.