Saatler ne zaman geri alınacak? 2021'de saatler geri alınacak mı? Bu yıl kış saati uygulamasına geçilecek mi?
Saatler ne zaman geri alınacak? sorusu, son günlerde yoğun şekilde araştırılıyor. Ekim ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde, kış saati uygulaması ile ilgili detaylar gündme geldi. 5 yıldır kullanılmayan kış saati uygulaması ile ilgili bu yıl kış saatine geçileceği iddia edildi. Söz konusu uygulama ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, saatler ne zaman geri alınacak? 2021'de saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulamasına geçilecek mi? İşte cevaplar...
Saatler ne zaman geri alınacak? Türkiye'de 5 yıldır kış saati uygulaması kullanılmıyor. Sosyal medyada bu sene kış saatine geçileceği yani saatlerin geri alınacağı iddia edildi. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla 2016 yılında yaz saati uygulamasına geçilmişti. Kış saati uygulaması ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'den görüntüleyebilirsiniz. Peki, saatler ne zaman geri alınacak? 2021'de saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulamasına geçilecek mi? İşte haberin detayları...
2021'DE SAATLER GERİ ALINACAK MI?
Hemen belirtelim ki 2021 yılında saatler geri alınmayacak. 2016 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yaz saati uygulamasına her sene yıl boyu devam edilecek. Böylelikle kış saati uygulaması sona ermiş oldu.
Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 6 Eylül 2016 tarihli ve 24005 sayılı yazısı üzerine, Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun'un 2. maddesine ilişkin değişikliği içeriyor.
KIŞ SAATİNE GEÇİLMEYECEK
Buna göre, Bakanlar Kurulu Kararı'nda şu ifadelere yer verildi:
"Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta 27 Mart 2016 Pazar günü saat 03.00'ten itibaren bir saat ileri alınmak suretiyle başlatılan yaz saati uygulamasının, her yıl, yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırılmıştır. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla saatlerin düzenlenmesi hakkındaki, 14 Mart 2016 tarihli ve 8589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda yer alan '30 Ekim 2016 Pazar günü saat 04.00'ten itibaren bir saat geri alınması' ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır."
İlgili hüküm gereğince 27 Mart 2016 Pazar günü saat 03.00'ten itibaren bir saat ileri alınmak suretiyle başlatılan yaz saati uygulaması her sene yıl boyu sürdürülecek ve kış saatine geçilmeyecek.
YAZ SAATİ-KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEREDEN ÇIKMIŞTIR?
Dünya genelinde her yıl uygulanan 'Yaz saati' uygulamasının temelleri Benjamin Franklin'e kadar dayanıyor.
Amerikalı politikacı ve fizikçi olan Franklin'in, ortaya attığı bu projenin ilk hali saatlerin 20 dakika ileri-geri alınmasıdır. Fakat bu durum altı yıl sonra, yani 1916 yılında 20 dakikadan bir saate çıkarılmıştır.
KIŞ UYGULAMASI NEDEN KALDIRILDI?
Cumhurbaşkanı kararıyla, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat (yaz saati) uygulaması her sene, yıl boyu sürdürülecek.
23 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, 28 Ekim 2018 Pazar günü saat 04.00'ten itibaren kış saatine geçileceği bildirilmişti.
Yayımlanan bu kararla, yaz saati uygulanması hakkındaki 23 Ekim 2017 tarihli ve 2017/10921 sayılı Bakanlar Kurulu kararının da yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi.
Söz konusu kararın yürürlüğe konulmasına, 697 sayılı "Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun"un 2'nci maddesi gereğince karar verildi.
Alınan bu karar göre, bu sene de saatlerde herhangi bir değişiklik yapılmayacak.
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