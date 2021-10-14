Saatler ne zaman geri alınacak? 2021’de saatler geri alınacak mı? Bu yıl kış saati uygulamasına geçilecek mi?

Saatler ne zaman geri alınacak? Türkiye'de 5 yıldır kış saati uygulaması kullanılmıyor. Sosyal medyada bu sene kış saatine geçileceği yani saatlerin geri alınacağı iddia edildi. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla 2016 yılında yaz saati uygulamasına geçilmişti. Kış saati uygulaması ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'den görüntüleyebilirsiniz. Peki, saatler ne zaman geri alınacak? 2021'de saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulamasına geçilecek mi? İşte haberin detayları...

2021'DE SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Hemen belirtelim ki 2021 yılında saatler geri alınmayacak. 2016 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yaz saati uygulamasına her sene yıl boyu devam edilecek. Böylelikle kış saati uygulaması sona ermiş oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 6 Eylül 2016 tarihli ve 24005 sayılı yazısı üzerine, Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun'un 2. maddesine ilişkin değişikliği içeriyor.