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Dışişleri Bakanlığından Lübnan'daki saldırıya tepki

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.10.2021
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Dışişleri Bakanlığından Lübnan’daki saldırıya tepki

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Beyrut'ta kimliği belirsiz şahıslar tarafından göstericilerin üzerine ateş açılması sonucunda yaşanan can kayıplarından ötürü derin üzüntü duyulduğu belirtilirken taraflar itidalli olmaya çağrıldı.

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