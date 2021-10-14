14 Ekim 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan, Avustralya Büyükelçisini kabul etti

Başkan Erdoğan, Avustralya Büyükelçisini kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.10.2021 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021
ABONE OL
Başkan Erdoğan, Avustralya Büyükelçisini kabul etti

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avustralya Büyükelçisi Miles Robert Armitage'yi kabul etti. Büyükelçi Armitage, törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avustralya Büyükelçisi Miles Robert Armitage'yi kabul etti.

Büyükelçi Armitage, törende Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu. Tören Büyükelçi Armitage'nin beraberindeki bazı elçilik mensuplarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA