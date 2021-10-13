Bilim Kurulu toplanıyor! Masada vaka sayısı aşılama ve yüz yüze eğitim var
Son dakika haberleri... Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi aşılanmadaki artışla önemli bir eşiğe dayandı. Son gelişmeleri değerlendirmek için Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün toplanacak. Saat 17.00'de video konferans yöntemiyle başlayacak toplantıda vaka sayısı, aşılama, yüz yüze eğitim gibi konular görüşülecek.
Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderliğindeki toplantıda vaka sayısı, aşılama, yüz yüze eğitim gibi konuların görüşülmesi bekleniyor.
BAKAN KOCA'DAN AŞI UYARISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı yaptırmayan gençlerin Kovid-19 hastaları içindeki oranının arttığını bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün yatışı yapılan Kovid-19 hastalarına ait bilgileri inceledim. Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı. Kronik hastalığı olan büyüklerimiz, aşı yaptırmış olsalar da virüsten etkilenebiliyor. Gençlerimiz aşı olmalı, büyüklerimiz dikkatli davranmalı." ifadelerini kullandı.
VAKA SAYILARI DİKKAT ÇEKTİ
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.
GÜNÜN KOVID-19 TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 636 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 860 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 357 bin 636 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 860 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 110 oldu.
İKİNCİ DOZ AŞILAMA YÜZDE 75
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 75,10, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 88 oldu. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı, 112 milyon 941 bin 94'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 274 bin 468 doz aşı uygulandı.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur oldu.
En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.
KAYIPLARIMIZIN ÇOĞU AŞISIZLAR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Son günlerde aşılanma hızında durağanlık var. Vaka sayılarının yüksekliği aşı konusunda bir tereddüt uyandırmış olabilir mi? Ama şunu unutmayın: Covid-19'u aşı sayesinde, adeta grip gibi atlatanların sayısı artık bunlarla yarışıyor. Kayıplarımızın çoğuysa tam doz aşı olmayanlar." ifadelerini kullandı.
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