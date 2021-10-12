Yerli aşıda yeni dönem! İzmir’de ilk kez uygulanmaya başladı

İzmir İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi M. Burak Öztop, "İlimizde Turkovac ile ilgili faz 3 çalışmaları Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde bugünden itibaren başladı. Öncelikle tüm İzmirlileri, Turkovac aşısı olmak isteyen tüm gönüllüleri bu 3 hastanemize bekliyoruz. İlk etapta, 2 doz Sinovac aşısı yaptıran 60 yaş altı vatandaşlarımızı 3. doz olarak Turkovac aşısı yaptırmak isteyenleri davet ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda hiç aşı yaptırmamış vatandaşlarımıza Turkovac aşısı yapmaya başlayacağız" dedi.