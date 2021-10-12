Mirgün Cabas'ın 2 yıl hapsi istendi! Şehit Savcı Kiraz paylaşımı davası
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın 2015 yılında İstanbul Adalet Sarayı'nda iki DHKP-C'li terörist tarafından rehin alındığı olayla ilgili skandal bir paylaşım yapan Mirgün Cabas için, savcılık 2 yıl hapis cezası istedi. Cabas paylaşımında "Bu eylem nasıl biterse bitsin çıkarılacak tek ders var. Çocukları vurmayın, anneleri yuhalatmayın" ifadelerini kullanmıştı. Savcılık, Cabas'ın paylaşımıyla terör eylemini haklı ve meşru göstermeye çalıştığını belirtti.
DHKP-C'li teröristler tarafından 6 yıl önce şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz olayına yönelik, attığı tweet sonrası bazı kesimlerce ağır eleştirilen gazeteci Mirgün Cabas, davalık oldu. Aydın Doğan döneminde CNN Türk'te hafta içi her gün ekranlara gelen "Her Şey" programını hazırlayan Mirgün Cabas'ın "Bu eylem nasıl biterse bitsin çıkarılacak tek ders var: Çocukları vurmayın, annelerini yuhalatmayın" tweeti tartışmaya yol açmıştı.
ÖZÜR DİLEYİP İZNE AYRILMIŞTI
Kamuoyunda tepkilere neden olan paylaşımlar sonrası Doğan Yayın İlkeleri Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Vural "CNN TÜRK programcısı Mirgün Cabas'ın şehit Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ın teröristler tarafından rehin alınması olayı ile ilgili olarak atmış olduğu tweet, yayın ilkelerine aykırı görülmüştür" demişti. Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Cabas ise, "Tweetim nedeniyle üzdüklerimden, başta şehit savcı Kiraz'ın yakınları ve ailesinden içtenlikle özür dilerim" demişti. Cabas, tweeti nedeniyle Doğan Medya Grubu'nun da hedef alınmasına dikkat çekerek, "Çalıştığım grubu ve kanalı hedef alan bir linç kampanyasına izin verdiğim için de kendime kızgınım" ifadesini kullandı ve iki günlük izine ayrıldığını duyurmuştu.
'ÇOK FAZLA DÜŞÜNMEDEN PAYLAŞTIM'
Skandal paylaşımlar sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mirgün Cabas hakkında soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Cabas, olayın dehşetini anlatmak gayesiyle bu mesajı çok fazla düşünüp irdelemeden paylaştığını, aslında yaptığı paylaşımla amacının eylemi kınamak olduğunu, eylemin kimler tarafından gerçekleştirildiğini bilmediğini daha sonrada özür dilediğini anlattı.
2 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Savcılık yürütülen soruşturma sonunda şüphelinin paylaşımlarıyla Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi olayının haklı ve meşru göstermeye çalıştığını ifade ederek 'Suçu ve Suçluyu Övme' suçunu işlediği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkan Cabas, söz konusu paylaşımları terör örgütünü övmek amacıyla yapmadığını, yanlış anlaşıldığı için özür dilediğini anlattı.
DURUŞMASI SAVCISI 'CEZALANDIRILSIN' DEDİ
Yargılama sırasında mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, Mirgün Cabas'ın paylaşımlarının Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi olayıyla ilgili olduğunu, terör eyleminin paylaşımlarla haklı ve meşru gösterilmeye çalışıldığı bu nedenle üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olduğu anlatılarak 2 yıl hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Mahkeme sanığın mütalaaya karşı beyanda bulunması için ileri bir tarihe ertelendi.
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