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İstanbul'da okul servislerine denetim

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.10.2021
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İstanbul’da okul servislerine denetim

İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimde, sürücü belgeleri, araçlarda rehber öğretmen bulunup bulunmadığı, kapasite üzerinde yolcu taşınıp taşınmadığı ve güvenlik önlemleri kontrol edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil ekipler, kentte okul servislerine yönelik denetim yaptı.

Uygulama kapsamında Beşiktaş Dolmabahçe Meydanı'nda kurulan noktada okul servis araçları durdurularak incelendi.

Denetimde, sürücü belgeleri, araçlarda rehber öğretmen bulunup bulunmadığı, kapasite üzerinde yolcu taşınıp taşınmadığı ve güvenlik önlemleri kontrol edildi.

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