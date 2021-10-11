HDP'nin PKK ile ilişkisini görmezden gelmek Türkiye'nin geleceğine bomba koymaktır! Mahmut Övür'den A Haber'e özel açıklamalar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'nın HDP'ye 15 gün önce gönderdiği talimat metnini açıklamasına ilişkin Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Açıklamanın CHP ve İYİ Parti'ye bir uyarı niteliği taşıdığını söyleyen Övür, Millet İttifakı'nın oy ihtiyacı nedeniyle HDP'nin PKK ile ilişkisini görmezden geldiğini ve Türkiye'nin geleceğine bomba koyduğunu ifade etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölücü terör örgütü PKK'nın HDP'ye 15 gün önce bir talimat metni gönderdiğini söyledi. Soylu metnin,"Nasıl davranacağını, hangi adımları atacağını, siyaseti nasıl yapacağını, PKK'ya nerede bağlı olacağını ifade eden bir talimat metni" olduğunu açıkladı.
"Hala zillet ittifakının anlayışı aynı şekilde devam ediyor. HDP meşru bir siyasi parti diyorlar. Onun için orada da PKK'ya kapı aralamaya çalışıyorlar" diyen Bakan Soylu, şunları söyledi: "Bugüne kadar bir kez terörü lanetlemeyen, terör örgütüyle kol kola gezen, elimizde PKK terör örgütünün HDP'ye 15 gün önce gönderdiği belge var. Nasıl davranacağını, hangi adımları atacağını, siyaseti nasıl yapacağını, PKK'ya nerede bağlı olacağını ifade eden bir talimat metni. Yukarıdan aşağı yazmışlar talimat metnini. Kılıçdaroğlu, Akşener, siz belki kendi koltuğunuz uğruna, sizi kandırdıkları, pişpişledikleri koltuğunuz uğruna bu milletin özgürlüğünü ve hürriyetini bir kenara bırakırsınız ama şehitlerimiz, sizin yakanızı ve bu millet sizin yakanızı bırakmaz."
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
CHP VE İYİ PARTİ'YE UYARI MI?
CHP'nin başını çektiği bir ittifak söz konusu. Ancak bu ittifakta HDP'nin PKK ile olan ilişkisinin görmezden gelindiği bir süreçten geçiyoruz. PKK açık bir şekilde HDP'ye talimatlar gönderdi. Bunu görmeyen CHP ve İYİ Parti'ye bir uyarı tarzında bir açıklama oldu.
HDP İLE İTTİFAKLARI İLKELİ OLMALI
HDP'nin bir Türkiyelileşme çabası vardı ama bir şekilde bunu Kandil'e teslim ettiler. Bu partiler HDP ile ittifak yapabilirler. Ama ilkeler olmalı. HDP, PKK'nın silah bırakması konusunda bir tavır almalı.
AK PARTİ HİÇBİR ZAMAN HDP İLE İTTİFAK YAPMADI
CHP ve İYİ Parti kendi geleceklerini kurtarmak için ülkenin geleceğini tehlikeye atıyorlar. HDP'nin terörle arasına mesafe koyması için çabalamalılar. AK Parti hiçbir zaman HDP ile ittifak yapmadı. Sadece şiddeti, silahı ve terörü devreden çıkartmak istedi.
TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE BOMBA KOYMAKTIR
Ama Millet İttifakı'nda HDP'nin oyuna ihtiyaç var. HDP'nin PKK ile ilişkisini görmezden geliyorlar. Bu Türkiye'nin geleceğine bomba koymaktır.
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