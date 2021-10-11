1.749 sözleşmeli personel alınacak! AFAD personel alımı başvuru şartları! 2021 AFAD personel başvuru nasıl yapılır?
AFAD personel alımı başvuru şartları! AFAD personel başvuru nasıl yapılır? Devlet kurumlarına personel alımları devam ediyor. İnternet üzerinden yapılan başvurulara en az lise mezun adaylar da katılım gösterebiliyor. AFAD tarafından yayınlanan ilana göre; destek personel, koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli, mühendis ve arama kurtarma teknisyeni gibi pozisyonlarda alım yapılacak. Peki; AFAD personel alımı başvuru şartları nelerdir? 2021 AFAD personel alımı başvuru nasıl yapılır?
2021 AFAD personel alımı başvuru şartları! AFAD personel alımı başvuru nasıl yapılır? AFAD personel alımı için adaylardan genel olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun. 48. maddesindeki şartlar aranıyor. AFAD bünyesine toplamda 1.749 kişi alınacak. Alım yapılacak personeller arasında en çok Arama ve Kurtarma Teknisyeni alınacak. Peki; AFAD personel alımı başvuru nasıl yapılır?
AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!
AFAD personel alımı için adaylardan genel olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartlar aranacak.
Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Kamu haklarından mahrum olmamak
Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak
18 yaşını tamamlamış olmak
Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak
Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek gereklidir.
AFAD, en az lise mezunu bin 749 personel alımı yapacağını duyurdu.
Başvurular, AFAD'ın kendi sitesi www.afad.gov.tr'den yapılacak.
AFAD PERSONEL ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?
Yayınlanan ilana göre;
183 Destek Personeli,
61 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,
3 Avukat,
7 Diğer Sağlık Personeli,
7 Teknisyen,
5 Veteriner Hekim,
61 Sosyal Çalışmacı,
146 Mühendis,
175 Büro Personeli,
1101 Arama ve Kurtarma Teknisyeni olmak üzere toplamda 1749 personel alımı yapılacak.
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- 1.749 sözleşmeli personel alınacak! AFAD personel alımı başvuru şartları! 2021 AFAD personel başvuru nasıl yapılır?
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