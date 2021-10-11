1.749 sözleşmeli personel alınacak! AFAD personel alımı başvuru şartları! 2021 AFAD personel başvuru nasıl yapılır?

2021 AFAD personel alımı başvuru şartları! AFAD personel alımı başvuru nasıl yapılır? AFAD personel alımı için adaylardan genel olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun. 48. maddesindeki şartlar aranıyor. AFAD bünyesine toplamda 1.749 kişi alınacak. Alım yapılacak personeller arasında en çok Arama ve Kurtarma Teknisyeni alınacak. Peki; AFAD personel alımı başvuru nasıl yapılır?