Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Türkiye’nin Asli Gücü Analar Bacılar Kurultayı’nda önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "Türkiye'nin Asli Gücü Analar Bacılar Kurultayı"na katılıyor.

MHP lideri Bahçeli açıklamalarda bulunuyor...

PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin binasının önünde eyleme başlamıştır. Anneler nöbete girmişlerdir. İlk oturma gününden bugüne akdar süreç içerisinde korkuyu yenen pek çok anne katılmıştır. 22 Ağustos 2019 tarihinde ilk taş atılmış, iradeyi göstermiştir. Üçüncü yılına giren evlatlarını terörden kurtarmak isteyen, haklı ve cesur anaların sayısı artmıştır. Bu direniş ve eylem hali dalgalar halinde yayılmıştır. Dağa zorla, tehditle veya kaçırılanlardan 32'si dönmüştür. HDP PKK'nın ikmal organıdır. HDP'nin ön kapısından giren arkadan silahlanarak terörist kamuflajıyla çıkmaktadır.

HDP'ye destek PKK ile ortaklıktır. Bugüne kadar silahlı bir terör örgütüne terörist yetiştiren bir parti görülmemiştir. PKK'nın HDP isimli ayağı kapanmalıdır. HDP'nin kapatılması annelerin yüreklerine su serpecektir.

BİDEN'A TERÖR TEPKİSİ

Teröre yardım ve yataklık yapan muasım güçler Türk milletinin sabrını zorlamasınlar. Türkiye2nin Suriye'deki varlığını ABD'ye tehdit olarak değerlendiren ve Temsilciler Meclisiene yazıya döken Biden yönetimi karar vermelidir. ABD terör örgütleriyle mi yoksa Türkiye ile mi müttefiktir. ABD Suriye'den çekiliyormuş geriye 900'e yakın asker bırakıyormuş. Bunların hepsi yalandır. Terör örgütlerinden sözde kara gücü oluşturduktan sorna nyie kalacaktır. ABD'nin bayrağı altında hain planlar yapan teröristler vardır. Caniler sınırlarımızın mücabir bölgelerindedir.

Detaylar gelecek...