Ahmet Gür kimdir? İş insanı Ahmet Gür ölüm sebebi nedir?

AHMET GÜR KİMDİR?

Beyoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı ve Güneysu İlim Öğrenenler Yardım Vakfı Başkanı iş adamı Hacı Ahmet Gür vefat etti.

Rize'nin Güneysu ilçesi eşrafından Hafız Ahmet Gür'ün torunu, Hacı Mustafa Gür'ün de oğlu olan eğitim gönüllüsü hayırsever Gür'ün vefat haberi sevenlerini üzdü.