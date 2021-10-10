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Ahmet Gür kimdir? İş insanı Ahmet Gür ölüm sebebi nedir?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.10.2021
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Ahmet Gür kimdir? İş insanı Ahmet Gür ölüm sebebi nedir?

Ahmet Gür kimdir? İş insanı Ahmet Gür ölüm sebebi nedir? Başkan Erdoğan’ın cenazesine katıldığı iş insanı Ahmet Gür’ün kim olduğu merak ediliyor. Tedavi gördüğü hastanede vefat eden iş insanı, Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Gür kimdir?

Ahmet Gür kimdir, kaç yaşındaydı? İş insanı Ahmet Gür kimdir sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Ahmet Gür ölüm sebebi nedir sorusunun cevabı sorgulanıyor. Gür için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. İş insanı Ahmet Gür'ün cenazesine Başkan Erdoğan katıldı.

AHMET GÜR KİMDİR?

Beyoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı ve Güneysu İlim Öğrenenler Yardım Vakfı Başkanı iş adamı Hacı Ahmet Gür vefat etti.

Rize'nin Güneysu ilçesi eşrafından Hafız Ahmet Gür'ün torunu, Hacı Mustafa Gür'ün de oğlu olan eğitim gönüllüsü hayırsever Gür'ün vefat haberi sevenlerini üzdü.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Gür için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Gür'ün ailesinin yanı sıra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanvekili ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti milletvekilleri ve belediye başkanları katıldı.

Gür'ün ailesi ve yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Törenin ardından cenaze nakil aracına taşınan Gür'ün cenazesi defnedilmek üzere Çavuşbaşı'ndaki aile kabristanlığına götürüldü.

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