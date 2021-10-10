AFD İstanbul’daki toplanma alanları hakkında çıkan iddiaları yalanladı

Açıklamada, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin daha önceki yıllara ait olduğu kaydedilerek, görüntülerin 2019 yılında da aynı şekilde servis edilip, kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik provokatif amaçla yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, görüntülerin paylaşıldığı alanın yeşil daire ile mevcut toplanma alanlarının ise kırmızı daire ile işaret edildiği bir de fotoğraf paylaşıldı.