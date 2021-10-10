AFD İstanbul'daki toplanma alanları hakkında çıkan iddiaları yalanladı
AFAD, sosyal medyada çıkan İstanbul'daki toplanma alanlarıyla ilgili iddialara cevap verdi. Açıklamada, İstanbul’da standarda uygun olmayan sözde toplanma alanı görüntülerinin paylaşılarak dezenformasyon yapıldığı belirtildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından, sosyal medyada standarda uygun olmayan toplanma alanı görüntülerinin yer aldığı sokaklar üzerinde toplanma alanı bulunmadığı kaydedildi.
Söz konusu görüntülerin İstanbul Şişli Gülbahar Mahallesi Üveyik Sokak ile Kılıç Sokak kesişiminde çekilen görüntü olduğu belirtilerek, Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi üzerinde İstanbul'da tanımlı 5 bin 599 toplanma alanı içerisinde, Şişli ilçesi Gülbahar Mahallesi Üveyik Sokak üzerinde veya kesiştiği sokaklar üzerinde toplanma alanı bulunmadığı aktarıldı.
Görüntülerdeki tabelanın toplama alanlarında bulunan ve AFAD tarafından standartları belirlenen tabela olmadığı ifade edilerek, toplanma alanlarının vatandaşlar tarafından e-devlet üzerinden görüntülenebildiği hatırlatıldı.
Açıklamada, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin daha önceki yıllara ait olduğu kaydedilerek, görüntülerin 2019 yılında da aynı şekilde servis edilip, kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik provokatif amaçla yapıldığı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, görüntülerin paylaşıldığı alanın yeşil daire ile mevcut toplanma alanlarının ise kırmızı daire ile işaret edildiği bir de fotoğraf paylaşıldı.
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