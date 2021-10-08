Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den yüz yüze eğitim açıklaması! Okullar kapacak mı?

"YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VEREN OKULUMUZ YOK"

"Geçen hafta sonu itibarıyla Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilim Kurulu, 14 günlük yüz yüze eğitime ara vermeyi 10 güne düşürdü. Herhangi bir semptom göstermeyen bu yüz yüze eğitime ara verilen sınıftaki öğrencilerimizden 5 gün sonunda velinin rızası olması durumunda PCR testi yapıp sonucu negatif çıktığı zaman yüz yüze eğitime dönme imkanı getirildi. Şu andaki süreç eylül ayındaki duruma göre çok daha rahat bir şekilde kısa süreli aralarla başarılı bir şekilde devam ediyor. Geçen hafta itibarıyla 71 bin 320 okulumuzun sadece iki tanesinde yüz yüze eğitime ara verilmişti. Bugün itibarıyla 71 bin 320 okulumuzdan yüz yüze eğitime ara veren okulumuz bulunmamaktadır."