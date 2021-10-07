Sputnik yöneticisi Margarita Simonyan Türkiye’yi hedef aldı! Haddini aşan sözler: Kars ve Ağrı Rusya’ya geri dönsün!

"KARS VE AĞRI DAĞI'NIN RUSYA'YA GERİ DÖNMESİNİ İSTİYORUM"

Simonyan, Türkiye'ye yönelik tehditkar açıklamalarda bulunarak, Rusya'nın emperyal amaçlarını gözler önüne serdi. Simonyan, "Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum. Utanç verici Kars Antlaşmasına kadar buralar, Rusya'ya aitti… Ben emperyal Rus bilincine sahip bir insanım. Daha önce Rusya'ya ait olan her şeyi geri almak isterdim (!). Daha da utanç verici olan Brest-Litovsk Anlaşması'na göre verilenleri de… O zaman ülkemizin nüfusunun yüzde 30'unu ve büyük toprak parçamızı başkalarına verdik. Ağrı Dağı, Ermenistan'ın ana sembolüdür…" dedi.